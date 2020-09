Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a stabilit criteriile de identificare a pacientilor COVID-19, dar si cele de externare in cazul lor, printr-un ordin publicat joi in Monitorul Oficial, noteaza G4Media.ro. Criteriile au fost prevazute in planul privind modalitatea de aplicare de catre unitatile sanitare a masurilor…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a semnat ordinul prin care pacienții cu COVID-19 asimptomatici cu testul de control negativ vor fi externați dupa 10 zile, fara a fi necesar sa mai stea izolați, cei asimptomatici cu test pozitiv vor mai sta 4 zile izolați la domiciliu, iar cei asimptomatici cu factori…

- Un medicament ieftin și disponibil pe scara larga, numit dexametazona, poate salva viața pacienților bolnavi grav de coronavirus de tip nou. Un grup de experți din Marea Britanie susțin ca tratamentul cu steroizi, in doze mici, a redus rata de deces cu aproximativ o treime in randul pacienților cu cele…