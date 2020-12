Stiri pe aceeasi tema

- Capacitatea de cazare turistica in functiune a structurilor de primire turistica a fost, in primele noua luni din 2020, cu 31% mai mica fata de perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In perioada respectiva, hotelurile au detinut cea mai mare pondere,…

- Capacitatea de cazare turistica in functiune a structurilor de primire turistica a fost, in primele noua luni din 2020, cu 31% mai mica fata de perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In perioada mentionata, hotelurile au detinut cea mai mare pondere,…

- Capacitatea de cazare turistica in functiune a structurilor de primire turistica a fost, in primele noua luni din 2020, cu 31% mai mica fata de perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, informeaza Agerpres. In perioada mentionata, hotelurile…

- Capacitatea de cazare turistica a crescut cu 0,4% la numarul locurilor de cazare (358.100 locuri) si cu 2,5% la total structuri de cazare turistica (8.610 structuri), la 31 iulie 2020 comparativ cu perioada similara din anul anterior, a anuntat joi Institutul National de Statistica (INS). Hotelurile…

- Sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au scazut, in august a.c. fața de aceeași luna a anului trecut, cu 30,4%, iar innoptarile cu 31,8%. Din numarul total de sosiri, turistii straini au reprezentat 2,5%, conform Institutului National de Statistica. Comparativ cu luna august…

- In luna august sosirile in structurile turistice de cazare din Romania au scazut cu 30%, iar innoptarile cu aproape 32% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Datele publicate astazi de Institutul National de Statistica mai arata ca numarul vizitatorilor straini a scazut si mai mult, cu peste…

- Capacitatea de cazare a structurilor de primire turistica a fost in primul semestru din 2020 cu 54,9% mai mica fata de perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.

- Capacitatea de cazare a structurilor de primire turistica a fost in primul semestru din 2020 cu 54,9% mai mica fata de perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In primele sase luni, din 2020, hotelurile au detinut cea mai mare pondere, de…