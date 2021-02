Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana incearca sa puna ordine in restrictiile la libera circulatie dupa inchiderea frontierelor decisa de Germania si Belgia impotriva propagarii diferitelor variante de coronavirus, in pofida recomandarilor adoptate la nivel european, transmite AFP, citata de La Presse.ca, potrivit Agerpres.…

- Guvernul german a anuntat ca se gandeste sa-si inchida frontierele - in lupta impotriva variantelor noului coronavirus - cu Franta, unde situatia sanitara se degradeaza in Moselle, o masura careia secretarul de Stat insarcinat cu Afacerile Europene Clement Beaune i se opune, in contextul in care…

- Guvernele statelor din Uniunea Europeana au convenit vineri sa desemneze cele mai critice puncte ale epidemiei de coronavirus prin culoarea roșu-inchis. Ambasadorii europeni la Bruxelles au acceptat masura respectiva propusa de Comisia Europeana pentru regiunile cu peste 500 de cazuri noi la 100.000…

- CE recomanda statelor membre sa reia traficul cu Regatul Unit pentru "calatoriile esentiale". Franța a deschis granița cu Marea Britanie Comisia Europeana le-a recomandat marti statelor membre ale UE sa faciliteze reluarea traficului cu Regatul Unit pentru "calatoriile esentiale"…

- Portul din Dover s-a redeschis in noaptea de marti spre miercuri. In felul acesta a fost slabit putin cordonul sanitar care strange Marea Britanie dupa anuntul descoperirii unei noi tulpini a virusului SARS-CoV-2, informeaza AFP. Redeschiderea urmeaza unui acord la care au ajuns Londra si Parisul pentru…

