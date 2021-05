Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Internațional de Film Transilvania (23 iulie – 1 august 2021) lanseaza o noua ediție a Bursei Alex. Leo Șerban, dedicata cineaștilor, jurnaliștilor și criticilor de film. Anul acesta se implinesc 10 ani de la dispariția unuia dintre cei mai apreciați critici de film din Romania, un prieten…

- Festivalul Internațional de Film Transilvania (23 iulie – 1 august 2021) lanseaza o noua ediție a Bursei Alex. Leo Șerban, dedicata cineaștilor, jurnaliștilor și criticilor de film. „Anul acesta se împlinesc 10 ani de la dispariția unuia…

- Festivalul internațional „Lucian Blaga” Sebeș – Lancram iși continua drumul cu cea de-a XLI-a ediție Festivalul Internațional „Lucian Blaga” Sebeș – Lancram, organizat de Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, este una dintre cele mai longevive…

- Incep inscrierile pentru Transilvania Pitch Stop (TPS), cel mai amplu program dedicat industrieila Festivalul Internațional de Film Transilvania (23 iulie – 1 august 2021). Ajunsa la cea de-a opta ediție, platforma internaționala de co-producții TPS este dedicata proiectelor semnate de cineaști aflați…

- Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) va avea loc și in acest an la Cluj-Napoca, iar cea de-a 20-a ediție se va desfașura cu spectatori in perioada 23 iulie- 1 august. Organizatorii au pregatit numeroase surprize pentru cinefili. Articolul TIFF 2021 are loc la Cluj-Napoca, in perioada…

- Vlad Voiculescu: „Foarte probabil ca va trebui sa traim cu o forma sau alta a coronavirusului”. Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, a precizat, in cadrul videoconferintei “Profit Health.forum – Sistemul sanitar, un an de pandemie: realizari, esecuri, viitor”, ca Romania va fi nevoita sa conviețuiasca…

- Cea de-a 71-a editie a Festivalului International de Film de la Berlin se deschide luni intr-o versiune online din cauza pandemiei de COVID-19. Subiectele peliculelor aflate in competitie sunt diverse: ororile razboiului civil din Liban, experienta interactiunii cu un robot umanoid creat pentru a-l…

- Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj deruleaza subproiectul „ Sa devenim mai buni pentru un viitor mai bun”, in calitate de beneficiar in cadrul Proiectul Privind Invațamantul Secundar (ROSE), acord de grant nr.871/SGL/RIII/13.10.2020. Acest proiect vizeaza 1.154 de licee de stat, reprezentand…