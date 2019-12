Se dă startul licitației pentru Spitalul Regional de Urgență Iași Valoarea estimata a contractului de servicii este de 63.829.354,57 lei fara TVA, iar toți cei interesați au termen de depunere a candidaturilor data de 31 ianuarie 2020. „Lansarea marilor proiecte de infrastructura reprezinta un punct strategic in programul de guvernare. Proiectul Spitalului Regional Iași este cel mai avansat. Practic, astazi am lansat oficial procedura de achiziție a serviciilor de proiectare a viitoarei unitați spitalicești. Cei care caștiga licitația, au termen un an de zile de la semnarea contractului sa termine proiectul tehnic, ulterior se va demara procedura de licitație… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

