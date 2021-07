Stiri pe aceeasi tema

- Patrimoniul mondial UNESCO s-a imbogatit si cu una dintre cele mai impunatoare zone din Romania, cea de la Rosia Montana. Peisajul cultural minier Rosia Montana a devenit un areal protejat international fara posibilitatea de a se mai interveni pentru extragerea minereului subteran. Din pacate, acest…

- OFICIAL| Roșia Montana INTRA in patrimoniul UNESCO. Situl, acceptat in lista de obiective protejate Roșia Montana INTRA in patrimoniul UNESCO. Situl, acceptat in lista de obiective protejate Peisajul minier Rosia Montana a fost inscris in Lista Patrimoniului Mondial al UNESCO, a anuntat marti presedintele…

- Comitetul Patrimoniului Mondial a inclus duminica in lista patrimoniului mondial al UNESCO Promenada urbana Paseo del Prado si parcul Buen Retiro din Madrid, templul indian Kakatiya, calea ferata trans-iraniana si orasul portuar chinez Quanzhou, potrivit unui comunicat difuzat de UNESCO. Paseo del Prado,…

- Premierul Cițu confirma ca Rosia Montana mai are de așteptat: „Sa vedem care e solutia, sa pastram situl UNESCO si daca putem sa si exploatam” Florin Citu a declarat ca in coalitia de guvernare sunt cautate solutii in dosarul Rosia Montana, anume ca situl sa fie inclus in patrimoniul UNESCO si sa se…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza prima ediție din acest an a expoziției naționale de industrie a mobilei, care se adreseaza atat publicului larg cat și firmelor contractante. Expoziția reunește producatori romani și importatori recunoscuți in domeniu, interesați sa intre…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș organizeaza o preselecție pentru cea de-a treia ediție a festivalului-concurs „Gelu Stan”, la care sunt așteptați toți soliștii vocali dornici sa faca performanța in lumea artistica a muzicii populare. Se pot inscrie la preselecție tineri interpreți cu varste…

- Hațeg, 05.05.2021 – Pentru prima data in Romania, turiștii care vor vizita Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului – Universitatea din București, vor putea degusta produse gastronomice care respecta cerințele impuse de brandul internațional GEOfood. Proiectul pilot de introducere…