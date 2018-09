Stiri pe aceeasi tema

- Darren Cahill (52 de ani) considera lipsa de respect zvonurile care vorbesc despre o potentiala despartire de Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) si trecerea in banca lui Nick Kyrgios, conationalul sau asteptat sa devina un star al tenisului masculin.

- Simona Halep, 26 de ani, a avut de un neplacut la turneul de la Cincinnati. Liderul mondial WTA a fost urmarit pe coridoarele arenei și filmat in timp ce se schimba de tricou! Imaginile au ajuns la TV in intreaga lume. La finalul celui de-al doilea set al meciului cu Ajla Tomljanovic, croata a cerut…

- ”Legislația romaneasca in domeniu este facuta doar pentru a acoperi niște angajamente pe care ni le-am luat fața de Comisia Europeana in ceea ce privește calitatea aerului”, considera președintele CJI Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 413, ediția print ”Poluarea atmosferica reprezinta un risc…

- Depresia postnatala: ce este, cum se manifesta si cum scapi de ea. Depresia postnatala este o problema care afecteaza cam 15% dintre femei, in primul an dupa ce au dat nastere unui copil. Un dezechilibru poate aparea si in cazul unui avort spontan, dar si dupa nasterea normala ori a unui fat mort si…

- Greva japoneza in sportul romanesc. Personalul din unitațile subordonate Ministerului Tineretului și Sportului, din toata țara, se va afla in greva japoneza, joi, 19.07.2018, urmand ca de saptamana viitoare sa aiba loc acțiuni de pichetari și strangerea de semnaturi pentru greva generala, se arata intru-un…

- Un polițist de frontiera din Maramureș a refuzat o mita de 80.000 de euro. Informația a fost facuta publica de reprezentanții Serviciului Județean Anticorupție Maramureș care susțin ca in acest județ au existat puține sesizari privind faptele de corupție. Mita pe care polițistul a refuzat-o provenea…

- Cel mai bine cunoscut pentru rolul sau din High School Musical a crezut ca este un joc copilaresc și simpatic, atunci cand a postat pe Instagram o fotografie in care apare cu dreadlock-uri, alaturi de descrierea Doar pentru distractie .

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, considera ca mitingul organizat de PSD in București, la finalul saptamanii trecute, l-ar face invidios pana și pe liderul nord-coreean Kim Jong-un. Ioan Balan a precizat, intr-o declarație politica, faptul ca din comportamentul liderilor PSD nu se poate constatata…