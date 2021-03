Stiri pe aceeasi tema

- Scrimerul Mario Persu (CSU Craiova) a castigat, in premiera, titlul de campion national individual la spada, joi, dupa ce l-a invins in finala pe Benjamin Bodo (CSU Politehnica Timisoara), cu scorul de 15-11, in Sala de Scrima ''Ana Pascu'' din Bucuresti. De remarcat ca Bodo este nimeni…

- Ana Maria Popescu, de la CSA Steaua Bucuresti, este campioana Romaniei la spada, informeaza Federatia Romana de Scrima. Medaliata cu aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, cu echipa, Ana Maria a invins-o in finala, scor 15-8, pe colega sa de club Greta Vereș și a luat titlul dupa o pauza de…

- Scrimera Ana-Maria Popescu (CSA Steaua), medaliata cu aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, cu echipa, a castigat titlul de campioana nationala individuala la spada, dupa ce a invins-o pe colega sa de club Greta Veres cu scorul de 15-8, miercuri, in finala desfasurata in Sala de Scrima „Ana…

- Scrimera Anca Saveanu (CSA Steaua) a castigat in premiera titlul de campioana nationala individuala la floreta, sambata, dupa ce a invins-o in finala Campionatului National pe colega sa de club Malina Calugareanu cu 12-11, in Sala de Scrima ''Ana Pascu'' din Bucuresti. Saveanu s-a impus…

- Dupa o pauza de cinci ani, titlul de campion national la sabie individual masculin a fost cucerit din nou de Alin Badea, de la CSA Steaua, care l-a invins, scor 15-14, pe Iulian Teodosiu, de la CS Dinamo, in finala desfasurata in sala de scrima „Ana Pascu” din Bucuresti. In semifinale, Badea a trecut…

- Scrimerul Alin Badea (CSA Steaua) a castigat titlul de campion national la sabie individual masculin, miercuri, dupa ce l-a invins pe Iulian Teodosiu (CS Dinamo) in finala desfasurata in Sala de Scrima ''Ana Pascu'' din Bucuresti. In semifinale, Badea a trecut de George Dragomir (CSM Unirea…

- In condiții de siguranța și respectand toate regulile impuse de pandemie, scrimerii din Romania se intorc pe planșa pentru Campionatele Naționale. Sala de Scrima „Ana Pascu” din București va fi pentru mai bine de o luna luata cu asalt de reprezentanții celor trei arme: sabie, floreta, spada. Primii…

- Ana Maria Branza, multipla campioana la scrima a romanilor, este una dintre numele rasunatoare din lumea sportului. Faimoasa sportiva se bucura de o cariera stralucita și are in palmares nu mai puțin de 4 tilturi mondiale de campioana la scrima. Recent, Ana Maria Branza a fost surprinsa intr-o ipostaza…