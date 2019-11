Scor halucinant în preliminariile Campionatului European Under 19. O naţională a câştigat cu 16-1 Meciul s-a jucat in Gibraltar, iar singurul gol al gazdelor a fost inscris din din penalty, in minutul 35. Era 5-0 pentru oaspeti, iar din acel moment nationala Elvetiei a jucat cu un om mai putin, un jucator fiind eliminat la faza penalty-ului. Din acel moment, Elvetia a mai marcat "doar" 11 goluri. In urma acestui rezultat, fotbalistii din Tara Cantoanelor s-au calificat la Turneul de Elita. Gibraltar U19 este pe ultimul loc intr-o grupa din care mai fac parte Irlanda si Austria. In cele trei meciuri disputate pana acum, micuta nationala a incasat nu mai putin de 43 de goluri… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina de fotbal a Romaniei a fost surclasata de formatia Elvetiei cu scorul de 6-0 (2-0), marti, la Schaffhausen, in Grupa H a preliminariilor EURO 2021. Golurile echipei din Tara Cantoanelor au fost marcate de Ramona Bachmann (26, 45, 74), Ana-Maria Crnogorcevic (65 - penalty), Fabienne…

- Nationala feminina a Romaniei a invins-o pe cea a Lituaniei cu scorul de 3-0 (2-0), vineri, intr-un meci din Grupa H a preliminariilor EURO 2021, disputat la Centrul National de Fotbal Mogosoaia. Tricolorele au castigat fara emotii a doua lor partida in Grupa H, dupa golurile reusite de Stefania Vatafu,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) organizeaza 835 de sectii de votare in strainatate la alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2019. Toate sectiile de votare au fost validate de catre Autoritatea Electorala Permanenta, prin Hotararea AEP nr. 38 din 20 octombrie 2019, publicata, luni, in…

- Nationala de tineret a Romaniei va disputa astazi, de la ora 20.30, pe stadionul „Anghel Iordanescu”, din Voluntari, partida cu Irlanda de Nord. Meciul conteaza pentru etapa a 4-a din grupa a 8-a a preliminariilor CE din 2021 . Inaintea acestei runde, clasamentul grupei este urmatorul: 1. Finlanda U21…

- Echipa naționala de fotbal a Italiei a obținut calificarea la Campionatul European din 2020, sâmbata, dupa ce a învins Grecia, pe Stadio Olimpico din Roma, scor 2-0, în runda a șaptea a preliminariilor. În grupa României, Suedia s-a impus categoric în Malta, scor…

- Nationala de tineret a Romaniei intalneste Ucraina, astazi, de la ora 20.30, in preliminariile CE-2021. upa esecul la limita din Danemarca, 1-2, din debutul preliminariilor EURO 2021, tinerii tricolori vor sa isi ia revansa in cele doua partide pe care le au programate in aceasta luna, potrivit news.ro.Meciul…

- Reprezentativa Under 21 a debutat cu un esec in preliminariile pentru Campionatul European din 2021, dupa ce a fost invinsa, marti, la Aalborg, cu scorul de 2-1, de selectionata similara a Danemarcei.

- Echipa nationala Under 17 a Romaniei va participa la editia 2019 a Syrenka Cup, competitie organizata in perioada 6-11 septembrie de Federatia Poloneza de Fotbal, informeaza, luni, FRF pe site-ul sau oficial. Cele 8 echipe participante au fost impartite in doua grupe dupa cum urmeaza:…