Școlile din Deva intră în scenariul galben în perioada 1-5 martie Inspectoratul Scolar Judetean Hunedoara a anuntat ca toate unitatile de invatamant din municipiul Deva vor desfasura activitati didactice conform scenariului galben in intervalul 1 - 5 martie, informeaza News.ro. Scenariul galben presupune participarea zilnica, cu prezenta fizica in unitatile de invatamant a tuturor prescolarilor si elevilor din invatamantul primar, a elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a, a XIII-a, si a celor din anii terminali din invatamantul profesional si postliceal, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor protectie. De asemenea, acest scenariu inseamna… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

