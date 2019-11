Şcoli închise în Israel. Peste un milion de oameni au primit alerte de atac iminent cu rachete VIDEO Alerta de atac cu rachete vine dupa ce in noaptea de luni spre marti fortele armate israeliene l-au ucis pe Baha Abu Al-Ata, un comandant militar al gruparii palestiniene Jihadul Islamic, cu o lovitura aeriana care i-a lovit domiciliul. Cel putin o alta persoana, o femeie, a fost de asemenea ucisa, in explozia care a distrus cladirea din cartierul Shejaia din Gaza City, au declarat oficiali din domeniul medical. Alte doua persoane au fost ranite. Alerta cu rachete a fost emisa de Armata Israeliana si ii vizeaza pe locuitorii din mai multe localitati aflate in sudul Israelului, amintind… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, echipa feminina de tenis de masa a Romaniei s a calificat in sferturile de finala ale Cupei Mondiale pe echipe de la Tokyo, dupa ce a invins Vanuatu cu 3 0, in Grupa C.Federatia Romana de Tenis a postat pe pagina de Facebook urmatorul mesaj:Calificare in sferturile de finala la Cupa Mondiala 2019,…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) organizeaza, miercuri dimineata, un nou exercitiu de prevenire a populatiei civile asupra iminentei producerii unui atac aerian. Sirenele din tara vor emite semnalul “Alarma aeriana”, incepand cu ora 10,00, precizeaza IGSU intr-o postare pe Facebook.…

- Sirenele din tara vor emite semnalul 'Alarma aeriana', incepand cu ora 10,00, precizeaza IGSU intr-o postare pe Facebook. Potrivit sursei citate, in Romania semnalele de alarmare a populatiei sunt: Alarma la Dezastre (5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauza de 10 secunde intre ele); Prealarma Aeriana…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) organizeaza, miercuri dimineata, un nou exercitiu de prevenire a populatiei civile asupra iminentei producerii unui atac aerian. Sirenele din tara vor emite semnalul "Alarma aeriana", incepand cu ora 10,00, precizeaza IGSU intr-o postare pe Facebook.…

- Deputatul PSD de Cluj Cristina Burciu anunța ca va vota pentru investirea Guvernului Orban, pe motiv ca Romania nu iși poate permite sa intre intr-o criza guvernamentala.Potrivit unei postari de miercuri de pe pagina sa de Facebook, Cristina Burciu a spus ca vrea ca Romania sa intre intr-o…

- "AM FOST POLIȚIST 20 DE ZILE! MI-AM DAT DEMISIA! NU VREAU SA MOR, DIN CAUZA INDIFERENȚEI ȘI INCOMPETENȚEI VOASTRE! Ma numesc "agent" Boran George și sunt un baiat din Caras-Severin care a fost plecat in Spania, impreuna cu familia, timp de 15 ani, adica de la varsta de trei ani. La…

- ”Dragi pensionari, vreau sa lamurim un singur lucru: daca astia de la pnl, usr si pmp ajung cumva la putere, vor taia fara mila toate majorarile! Apoi vor impozita iar, fara mila, toate pensiile. Pentru ca asta au anuntat ca vor face si chiar o vor face! Sa nu spuneti ca nu v-am zis!”, a precizat…

- "In Septembrie 2019 tovarasa Viorica Vasilica Dancila ( zisa si "Vio din Videle" ) striga tot la fel "DOVADA" ! As putea sa ii spui gluma cu "ce zic eu si ce intelege ea"/ dar imi mai face o plangere penala! Pot insa sa prezint dovada-definitia din DEX a ironiei: https://dexonline.ro/definitie/ironie…