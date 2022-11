Școala de miniștri: mecanic la Turism, economist la Cultură Miniștrii din Guvernul Ciuca au pregatiri care nu ii recoamanda deloc pentru posturile pe care le ocupa. Cu cateva mici excepții, numirile sunt strict facute pe prieteniile din partid. Faptul ca se afla la carma unui minister, nu inseamna ca au o calificare pentru a fi acolo. Este vorba despre mai mulți miniștri din actualul executiv, care au studii in anumite domenii ce nu se potrivesc cu funcțiile pe care le dețin și pentru care caștiga salarii uriașe. Inginerul electromecanic la șefia Poliției Ministerul de Interne ar trebui sa fie condus, in teorie, de un absolvent de drept sau administrație.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

puterea.ro

