SCM Politehnica a pierdut într-un meci strâns la Focşani SCM Politehnica a pierdut jocul din runda a VII-a a primei ligi, disputat in deplasare cu CSM Focsani, scor 25-27 (11-13). Meciul s-a decis in ultimele minute dupa un meci foarte echilibrat. Nicio echipa nu a condus sambata la mai mult de trei goluri diferenta. Banatenii au avut primplanul la inceput, cand inregistratu un 6-3 […] Articolul SCM Politehnica a pierdut intr-un meci strans la Focsani a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

