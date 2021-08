Stiri pe aceeasi tema

- Studenții Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) se vor putea întoarce fizic la cursuri începând din luna octombrie, în anul universitar 2021-2022, în anumite condiții legate de vaccinare și de evoluția contextului pandemiei de COVID-19.…

- Canada a instalat o femeie indigena ca guvernator general, prima astfel de persoana ce va ocupa acest post, in cadrul unei ceremonii elaborate care a scos in lumina efortul tarii de a se impaca cu trecutul sau colonial, a relatat ieri Agentia Reuters, preluata de Agerpres. Prim-ministrul Justin Trudeau…

- Anunțul a fost facut de premierul Justin Trudeau, care a precizat ca s-a luat aceasta decizie pentru ca „guvernul nu dorește sa puna in pericol progresele inregistrate in combaterea virusului”.„Turiștii nevaccinați nu vor fi bineveniți in Canada pentru o perioada. Pot sa spun chiar acum ca aceasta nu…

- Turistii straini care nu sunt vaccinati impotriva COVID-19 nu vor avea voie sa intre in Canada pentru un timp, guvernul nedorind sa puna in pericol progresele inregistrate in ceea ce priveste combaterea virusului, a afirmat joi premierul Justin Trudeau, relateaza Reuters. ''Pot sa spun chiar…

- Prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, a declarat ca i-a cerut Papei Francisc sa vina in Canada și sa-și ceara scuze pentru rolul pe care Biserica Catolica le-a avut in atrocitațile comise impotriva copiilor indigeni in cadrul sistemului de școli rezidențiale din aceasta țara, dupa ce aproape 1.000…

- Canada a anuntat vineri ca renunta sa distribuie lotul de 300.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 Johnson & Johnson primit la inceputul acestui an, din cauza "ingrijorarilor" legate de fabricarea sa intr-un laborator american, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Acest vaccin Janssen a fost…

- Premierul canadian Justin Trudeau a promis luni „acțiuni concrete” comunitaților indigene, inclusiv mai multe cercetari în jurul fostelor școli rezidențiale, dupa descoperirea ramașițelor a 215 copii indigeni pe locul uneia dintre aceste instituții din Columbia Britanica, potrivit…

- Belarusul a anuntat marti viitoarea inchidere a ambasadei sale in Canada, in ziua in care premierul canadian, Justin Trudeau, a indicat ca studiaza inasprirea sanctiunilor impotriva regimului acuzat de deturnarea unui avion european pentru a aresta un opozant aflat la bord, noteaza AFP. "Ambasada…