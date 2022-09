Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de oameni ar putea suferi de probleme de miros sau de gust pe termen lung dupa infecția cu coronavirus, potrivit unui studiu realizat de o echipa de experți internaționali. Studiul a analizat date din 18 studii cuprinzand 3.699 de pacienți și a constatat ca una din 20 de persoane ar putea suferi…

- Statele Unite ale Americii iau in considerare serios sa declare Rusia un stat sponsor al terorismului in legatura cu acțiunile sale ca urmare a invaziei pe scara larga a Ucrainei, a declarat ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al SUA in Ucraina, Bridget Brink, intr-un interviu pentru Radio Europa…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sambata, la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad, ca pentru incheierea razboiului din Ucraina este nevoie de o noua strategie in centrul careia sa se afle negocierile de pace, opinand ca acestea trebuie purtate intre Rusia si SUA. Premierul Ungariei considera…

- Europarlamentarul PNL Cristian Bușoi a salutat miercuri propunerea Comisiei Europene ca statele membre sa reduca cu 15% consumul de gaze, pana in luna martie a anului 2023, in cazul in care Rusia va intrerupe total furnizarea de gaze catre Europa. „Dupa agresiunea neprovocata a Rusiei in Ucraina,…

- „Dotarea Armatei moldovenești nu prezinta vreun risc pentru Rusia, precum și Chișinaul nu trebuie sa vada vreun pericol din partea Rusiei. Ar fi mult mai bine daca s-ar pleda pentru relații bune”, susține purtatorul de cuvant de la Kremlin, Dmitri Peskov, scrie ria.ru

- In evaluare de miercuri noapte spre joi dimineața, Institutul pentru Studiul razboiului din Washington (ISW) transmite ca nu au existat caștiguri teritoriale revendicate sau inregistrate ale Rusiei pe frontul din Ucraina in ultimele 24 de ore, pentru prima data in 133 de zile de razboi.

- Rusia solicita Moldovei sa adopte o abordare chibzuita in privința acceptarii de asistența militara din partea Occidentului, deoarece aceasta nu contribuie la intarirea securitații republicii. O declara directorul adjunct al Departamentului de Informații și Presa al Ministerului de Externe al Rusiei,…

- Statele Unite au impus marți sancțiuni pentru peste 100 de companii și persoane și au interzis importul de aur rusesc nou, sporind presiunea asupra Rusiei dupa invazia acesteia in Ucraina, in conformitate cu angajamentele luate de G7 in aceasta saptamana, anunța Reuters, relateaza Mediafax. Fii…