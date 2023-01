Stiri pe aceeasi tema

- Republicanul Kevin McCarthy a fost ales speaker al Camerei Reprezentantilor din SUA, dupa mai multe zile de negocieri si 15 runde de vot, potrivit CNN Rezultatul final a indicat 216 voturi pentru McCarthy, 212 pentru liderul democrat din Camera Hakeem Jeffries, cu sase reprezentanti votand "prezent".…

- Aripa cea mai conservatoare a Partidului Republican din SUA a blocat miercuri din nou alegerea republicanului Kevin McCarthy ca presedinte al Camerei Reprezentantilor, iar aceasta nu-si poate incepe activitatea atat timp cat nu este ales un presedinte, transmite agentia EFE. Desi fostul presedinte Donald…

- Congresmeni republicani din Camera Reprezentantilor a SUA au promis ca, si dupa ce partidul lor va prelua in ianuarie controlul acestei camere a Congresului, acest partid isi va mentine sprijinul bipartizan – impreuna cu democratii – fata de ajutorul militar oferit Ucrainei, dar nu va accepta modul…

- Republicanii vor castiga controlul asupra Camerei Reprezentantilor, potrivit proiectiilor CNN, reusind sa atinga pragul de 218 locuri necesare pentru a avea majoritatea in camera inferioara a Congresului american. Camera Reprezentantilor are in total 435 de locuri si toate au fost disputate in alegerile…

- Democratii au pastrat controlul asupra Senatului Statelor Unite, spulberand sperantele referitoare la ”un val rosu” la care se asteptau republicanii. Republicanii raman aproape de a prelua controlul Camerei Reprezentantilor, in timp ce oficialii continua sa numere buletinele de vot, rezultatele fiind…

- Dupa ce au pierdut din nou in fata democratilor majoritatea in Senatul SUA la alegerile intermediare, republicanii isi vad diminuat semnificativ si avansul pe care-l aveau in cursa pentru Camera Reprezentantilor in timp ce continua numararea voturilor, arata ultimele proiectii prezentate de presa americana…

- Liderul republicanilor din Camera Reprezentanților, Kevin McCarthy, a fost reales in funcție, potrivit CNN. McCarthy a invins-o pe candidata democrata Marisa Wood in cursa de la jumatatea mandatului pentru cel de-al 20-lea district al Congresului din California. Victoria este una extrem de importanta,…

- Alesii republicani americani intentioneaza sa declanseze anchete de amploare asupra administratiei lui Joe Biden daca redobandesc marti controlul asupra Camerei Reprezentantilor, a dat asigurari liderul lor din camera inferioara a Congresului, Kevin McCarthy, intr-un interviu difuzat luni pe CNN, relateaza…