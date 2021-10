Stiri pe aceeasi tema

- Accesul in zona istorica a municipiului Constanta va fi restrictionat pentru autovehicule, din 1 noiembrie, si va fi permisa intrarea masinilor doar in anumite perimetre si pe baza unui permis special. In zona mai pot intra cei care locuiesc acolo, masinile de aprovizionare, de utilitati si cele…

- O șoferița din Rusia se supara pe vecinul de parcare și ii zgarie acestuia mașina cu o cheie. Ce nu știa ea este ca mașina, produs Tesla, are un sistem care filmeaza tot ce se intampla in apropierea sa. Proprietarul a facut publica inregistrarea și a depus și plangere la poliție. Masinile Tesla pot…

- Alexandru Rafila a declarat, luni, ca amanarea unor proceduri medicale timp de 30 de zile poate sa duca la agravari ale patologiilor, subliniind ca reprezinta o urgenta la fel de mare ca si tratarea infectiilor cu noul coronavirus asigurarea serviciilor pentru alte probleme de sanatate. "Inteleg ca…

- Rata de infectare cu coronavirus a ajuns la 10,93 la mia de locuitori in București, miercuri, conform datelor Institutului Național de Sanatate Publica. Acest lucru inseamna ca mai mult de un locuitor din București din 100 este infectat. Cea mai mare rata de infectare este in sectorul 1, unde se apropie de pragul…

- Elevii dintr-o școala din Vrancea nu „beneficiaza” de o chiuveta normala la care sa se spele pe maini, in schimb li s-a pus la dispoziție o improvizație alcatuita dintr-un butoi cu robinet si un lighean pus pe un scaun. Prefectura Vrancea a facut publica pe contul de Facebook al institutiei o fotografie…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Salaj a adoptat, luni, o hotarare care prevede masuri suplimentare de prevenire si combatere a infectiilor generate de virusul SARS-CoV-2 in comuna Simisna, unde incidenta cazurilor de COVID-19 este cea mai mare din judet, respectiv 7,67 cazuri la…

- Cei 10 pompieri din Buzau care au acționat in Grecia pentru a stinge incendiile s-au intors in țara, luni. In drumul lor spre casa au intervenit in cazul unui accident rutier și au acordat primul ajutor victimei. Potrivit ISU Buzau, pe drumul spre casa, cei 10 pompieri buzoieni care au acționat pe teritoriul…

- Autoritațile din Maramureș vor sa declanșeze starea de alerta pe teritoriul județului din cauza problemelor cauzate de deșeuri. Situația a ajuns atat de grava din cauza ca autoritațile locale nu au gasit soluții pentru ridicarea unui depozit ecologic unde sa se adune toate gunoaiele din Maramureș și…