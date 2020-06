Stiri pe aceeasi tema

- Vanzatoarea de la magazin a declarat ca, dupa ce i-a transmis sa-și puna masca, barbatul s-a infuriat, a inceput s-o injure, apoi a scuipat-o. In momentul in care femeia a incercat sa riposteze, antrenorul de MMA luat-o la bataie, dand in ea cu pumnii și cu picioarele. Dupa acest incident,…

- Ole Gunnar Solskjær, antrenorul lui Manchester United, afirma ca „ai nevoie de egouri in fotbal, dar trebuie sa te gandești in primul rand la colectiv. Anul trecut, unii au pus interesele personale mai presus decat echipa”. Venit pe „Old Trafford" in decembrie 2018, dupa demiterea lui Mourinho, Ole…

- Un restaurant din parc si-a reluat activitatea si a oferit mancare si bautura la pachet, dar oamenii au ramas in apropierea localului. Mai multe imagini postate pe Facebook surprind tineri care stau in picioare, adunati in grupuri, la una dintre terasele din parc unde un DJ punea muzica. La petrecere,…

- Denisa și Adrian au format un cuplu controversat in cadrul sezonului 5 din „Insula iubirii”. Dupa ce emisiunea s-a incheiat, cei doi au luat-o pe drumuri separate și, deși sunt unii fani care chiar au sperat ca poate, poate se impaca, o poza recenta a ingropat orice șansa.

- Denisa din sezonul 5 al emisiunii insula iubirii pare sa il fi uitat complet pe Adrian, barbatul alaturi de care a plecat in Thailanda, pentru a da testul fidelitații. Recent s-a descoperit faptul ca aceasta are un iubit celebru!

- FIFA planuiește prima stagiune care dureaza un an și jumatate, la mijloc urmand sa se desfașoare Europenele de fotbal și Jocurile Olimpice. Intr-o perioada extrem de dificila, in care orice program e decalat la nesfarșit, un alt plan apare la orizont. O premiera absoluta in fotbal. Campionatul care…

- Vladuța Lupau este una dintre cele mai iubite artiste din Romania. Obișnuita sa fie mereu in topul celor mai bune cantarețe datorita melodiilor sale, vedeta a demonstrat ca vrea sa fie pe primele poziții și cand vine vorba de moda. Iata cum arata masca de protecție a acesteia!

- Ies la iveala noi detalii in cazul barbatului care a fost gasit spanzurat de un copac, cu masca pe chip și manuși de protecție, chiar in fața blocului in care locuia, la Suceava. Florin, caci așa se numea barbatul, a lasat in urma o fetița.