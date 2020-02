Stiri pe aceeasi tema

- Vodafone Romania a primit in mod oficial certificarea Top Employer 2020 din partea Top Employers Institute, o autoritate globala in ceea ce priveste recunoasterea excelentei in practicile organizationale de resurse umane. Aceasta nominalizare a avut loc in urma unei evaluari detaliate desfasurate pe…

- Un lampion chinezesc lansat de o femeie in varsta de 60 de ani si de cele doua fiice ale sale cu ocazia Anului Nou a provocat incendiul de la gradina zoologica din Germania in care si-au pierdut viata zeci de animale printre care opt maimute , au precizat autoritatile, potrivit Reuters, citata de Agerpres.…

- Cinci cadavre și doua cranii umane au fost descoperite in epava unei nave care a ajuns in largul coastei Japoniei. Autoritațile nipone au descoperit o inscripție din care reiese ca vasul distrus ar proveni din Coreea de Nord, relateaza BBC.Epava navei a plutit in deriva și a ajuns vineri in apropierea…

- Unșofer de autobuz din Cluj a fost amendat de poliție pentru ca arfi urcat baut la volan, dar adevarul a ieșit la iveala dupaanalizele de sange. Medicii legiști au stabilit ca nu avea delocalcool in sange, astfel ca șoferul sancționat pe nedrept achemat Poliția in judecata. Omul este aparat chiar de…