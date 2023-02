Stiri pe aceeasi tema

- Pescajul de trecere a navelor (adancimea) in tronsonul de la kilometrul 0 al gurii Bastroe a Dunarii pana la kilometrul 77 al gurii Kilii este de 6,5 metri, iar din kilometrul 77 pana la kilometrul 116 al estuarului Kiliysky - 7 metri. La inceputul invaziei, pescajul maxim era de numai 3,9 metri,…

- Ucraina a avut o prima reacție in scandalul legat de adancirea Canalului Bastroe. Diplomația ucraineana a facut, sambata, primele precizari cu privire la scandalul legat de adancirea Canalului Bastroe. Ambasada Ucrainei la București precizeaza ca toate lucrarile „sunt executate exclusiv in cadrul frontierei…

- Ambasada Ucrainei in Romania transmite sambata ca lucrarile de dragare pe Dunare „vizeaza exclusiv intretinerea caii navigabile, adica asigurarea sigurantei navigatiei”, in prima reacție dupa ce Guvernul roman a reclamat Ucraina la organismele internaționale pentru lucrarile de adancire a canalului…

- Ambasada Ucrainei la București spune ca in ultima perioada, pe fondul adoptarii noii legi a minoritaților naționale din Ucraina, in mass-media și discursul public din Romania au aparut „informații și comentarii de natura distorsionata și manipulatoare care denatureaza realitatea”, motiv pentru care…

- Olanda va sustine Romania in ceea ce priveste aderarea la Spatiul Schengen, l-a asigurat astazi, la Bucuresti, ministrul olandez de externe, pe omologul sau roman. Bogdan Aurescu a fost astazi gazda celor doi colegi europeni, Catherine Colonna, din Franta, si Wopke Hoekstra, din Olanda. Cei trei ministri…

- Ambasada Ucrainei la Bucuresti a reactionat dupa parada organizata in judetul Bacau, aratand ca ”in ziua cand Ucraina a fost supusa unui atac masiv cu rachete din partea Federatiei Ruse, in judetul Bacau a fost organizata o manifestare semi-gluma in cadrul careia au fost folosite simboluri ale teroristilor…

- Ambasada Ucrainei in Romania a reacționat marți, 3 ianuarie, in urma paradei organizate in ajunul Anului Nou in comuna bacauana Berzunți, cand mai mulți oameni costumați in soldați ruși, precum și vehicule inscripționate cu litera „Z” au defilat pe strazi, cerand o ancheta „rapida și detaliata” a autoritaților…

- Progresele realizate de Romania sunt suficiente pentru indeplinirea angajamentelor din Mecanismul de Cooperare si Verificare asumate la aderarea la Uniunea Europeana, iar toate conditionalitatile pot fi inchise in mod satisfacator, se arata in cel mai recent raport MCV, prezentat marti de Comisia Europeana,…