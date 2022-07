Scandal monstru la Mamaia, o stațiune aproape goală. Taxa de parcare, anulată Batalia pentru turiștii de pe litoral continua in stațiunile de la malul Marii Negre. Taxa de parcare din Mamaia ar putea fi eliminata pe timpul nopții. Primarul Constanței a facut propunerea dupa ce hotelierii și turiștii s-au plans ca trebuie sa plateasca aproape 100 de lei pe zi. Autoritațile din sudul litoralului, in schimb, au decis sa elimine de tot aceasta taxa. Turiștii și localnicii sunt revoltați de prețul parcarilor din Mamaia. „Parcare gratuita nu exista in Constanța și Mamaia. Venim din capatul țarii ca sa dam 100 de lei pe zi pentru parcare? Este foarte scump, iar condițiile nu sunt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

