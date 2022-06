Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams (40 de ani, 1204 WTA) a surprins in meciul din turul 1 de la Wimbledon, dupa ce a aparut cu doi plasturi pe fața. Americanca a fost invinsa de Harmony Tan (24 de ani, 115 WTA), scor 5-7, 6-1, 6-7(7), iar la final, presa din SUA, a explicat cele doua bandaje aveau rol medical. De ce a…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams (40 de ani) a vorbit despre eșecul de la Wimbledon 2022. Fostul lider WTA spune ca nu se gandește la retragere și vrea sa joace la US Open 2022. „A fost o batalie lunga, dar cu siguranta ca m-am simtit mai bine decat anul trecut, astfel ca e un start bun.…

- Serena Williams a fost eliminata inca din primul tur la Wimbledon. Jucatoarea americana de tenis a fost eliminata, marti seara, de frantuzoaica Harmony Tan, scor 7-5, 1-6, 7-6 (10/7). Meciul a durat trei ore si 10 minute. In turul doi, Harmony va evolua cu spaniola Sara Sorribes Tormo (locul 45 WTA).…

- Simona Halep a debutat cu victorie la Wimbledon 2022. In 2019, la ultima participare, Halep a reusit sa castige turneul, dupa o finala de vis cu Serena Williams. Dupa victoria din primul tur, cu jucatorea din Cehia, Karolina Muchova, Simona a oferit declaratii chiar pe teren. „Ma bucur mult ca am caștigat…

- Serena Williams (40 de ani, 1204 WTA) a fost invinsa de Harmony Tan (24 de ani, 115 WTA), scor 5-7, 6-1, 6-7(6) in primul tur de la Wimbledon. Tan va juca in turul secund impotriva ibericei Sara Sorribes Tormo (45 WTA). Serena jucase ultimul meci de simplu in urma cu exact un an, tot la Wimbledon. Se…

- Serena Williams (40 de ani, 1204 WTA) debuteaza astazi la Wimbledon 2022, impotriva franțuzoaicei Harmony Tan (24 de ani, 115 WTA. Meciul e live pe GSP.ro și televizat pe Eurosport, dupa ora 20:00. Caștigatoarea meciului Williams - Tan va juca in turul secund impotriva invingatoarei meciului Sara Sorribes…

- Max Eisenbud, agentul a carui companie o manageriaza pe Emma Raducanu, susține ca a „lasat milioane de dolari de pe masa”, limitandu-i sportivei timpul dedicat sponsorilor la cel mult 18 zile pe an, pentru a se putea dedica tenisului. Eisenbud, care a ghidat și cariera Mariei Sharapova și a lui Li Na,…