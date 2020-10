Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Ploiesti a ramas blocata timp de o ora intr-o masina parcata in soare, intr-o parcare din Ploiesti. Nora sa a fugit cu cheile autoturismului, astfel ca a fost nevoie ca geamul de la portiera sa fie spart pentru ca femeia sa fie salvata.

- Ploiestenii care locuiesc in blocuri prevazute cu burlane si camere de precolectare a deseurilor vor fi nevoiti sa isi scoata deseurile la limita de proprietate, dupa ce un litigiu intre Rosal si Uniunea Asociatiilor de Proprietari a fost transat in favoarea operatorului de salubritate. Practic, ne…

- Marti, 25.08.2020, CNAIR a semnat contractul de servicii "ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU DRUM EXPRES GAESTI-PLOIESTI" . Operatorul economic care va realiza prestarea serviciilor este Asocie ...

- Patronului unui magazin din cartierul buzoian Micro 14 a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce a provocat scandal la un control efectuat de un echipaj de poliție, lovindu-l pe unul dintre oamenii in uniforma. Altercația a avut loc in timpul unor verificari cu privire la respectarea masurilor impotriva…

- Patru turiști din Craiova au fost incatușați, duminica dupa-amiaza, la Mamaia, dupa o altercație cu administratorul unui hotel. Turiștii erau recalcitranți și au refuzat sa se legitimeze, transmite Mediafax.Conform Poliției Constanța, incidentul a avut loc duminica dupa-amiaza, cand Poliția…

- O intalnire amoroasa s-a lasat cu scandal, joi seara, intr-un hotel de la intrare in municipiul Buzau dinspre Ploiești. Nemulțumit de „prestația” iubitului buzoian, pentru care venise in orașul nostru, un brailean a facut prapad in camera unde se cazase impreuna cu un amic care il insoțise. Nu se știe…

- Trei echipaje de polițiști din cadrul Biroului de Ordine Publica au fost solicitate sa intervina duminica dupa-amiaza intr-un bar din municipiul Suceava, dupa ce trei indivizi, clienți ai localului, au inceput sa provoace scandal pe terasa acestuia.Administratorul barului a sesizat poliția in jurul…