- USR Iasi a anuntat ca amana dezbaterea programata, duminica, intre Cosette Chichirau (USR) si Liviu Iolu (PLUS) pentru stabilirea candidatului aliantei USR-PLUS la primarie, in timp ce PLUS afirma ca intrunirea se va tine, chiar si in absenta candidatului USR.

- USR si PLUS organizeaza, duminica dimineata, o dezbatere publica la Iasi si, in cel mult o saptamana, vor anunta candidatul comun pentru primaria municipiului, a declarat joi, pentru News.ro, coordonatorul PLUS pe regiunea de nord-est, Liviu Iolu, propus pentru candidatura la Primaria Iasi. El a…

- "Ca Prim-vicepreședinte PNL Iași, cred ca eventuala primire in PNL a primarului Chirica este o eroare politica majora. Nicio ințelegere politica și niciun sondaj nu ma vor putea convinge ca actualul primar al Iașului este eficient. Lucrand de peste 15 ani in administrația orașului, ca director…

- La cateva minute dupa ce Florin Roman ii ura un calduros "Bun venit" in randurile liberalilor, din poziția de candidat la Primaria Iași, laudandu-l pentru conduita exemplara, deputata USR Cosette Chichirau, i-a stricat dispoziția deputatului PNL. Cosette Chichirau l-a anunțat, in direct, la Digi…

- Decizia luata de PNL de susținerea a primarului Mihai Chirica pentru un nou mandat la primarie a scos din sarite USR. Liderul USR Iasi, deputatul Cosette Chichirau, sustine, ca decizia sustinerii lui Mihai Chirica de catre PNL la Primaria Iasi este in contradictie totala cu pozitia critica a liberalilor…

- Cosette Chichirau, președintele USR Iași, anunța ca a fost desemnata sa candideze din partea formațiunii politice la Primaria Iași. Candidatul unic al USR PLUS va fi stabilit, însa, în urma unor dezbateri și va fi anunțat în jurul datei de 15 februarie. Aceasta a subliniat ca Iașiul…

- Fostul jurnalist Liviu Iolu a fost desemnat candidatul PLUS la Primaria Iasi, in timp ce profesorul Daniel Sandru este candidatul partidului la sefia Consiliului Judetean Iasi, ambii lucrand cu Dacian Ciolos in anul 2016 in guvernul condus de actualul lider PLUS, transmite News.ro.Dupa plecare din presa,…

- Liberalii ieseni sustin ca Primaria Iasi ofera cele mai mici burse scolare elevilor, in comparatie cu orasele mari din tara, acuzandu-l pe edilul Mihai Chirica de ipocrizie, intrucat deplange soarta invatamantului din Romania, dar nu face nimic concret. In replica, primarul Mihai Chirica afirma ca…