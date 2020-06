Stiri pe aceeasi tema

- Tarifele reglementate la energie electrica vor scadea in medie cu 1,89% in perioada 1 iulie - 31 decembrie 2020, urmand ca piata sa fie complet liberalizata de la 1 ianuarie 2021, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) remis, luni, potrivit Agerpres.

- Pretul gazelor „ar trebui sa scada” În tara, pretul gazelor ar trebui sa scada cu 10% - 15% de la 1 iulie, când piața va fi complet liberalizata, a declarat ministrul economiei Virgil Popescu. El a precizat la Digi24 ca în cazul în care cei doi mari furnizori, Engie…

- Ministrul Economiei: Pretul gazelor pentru populatie ar trebui sa scada cu 10-15%, dupa liberalizarea pieței la 1 iulie. Altfel, Guvernul va interveni Pretul gazelor pentru consumatorii casnici ar trebui sa scada cu 10-15% de la 1 iulie, cand piata va fi complet liberalizata, in caz contrar Guvernul…

- Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie a aprobat miercuri Ordinul privind Racordarea prosumatorilor la retelele electrice de interes public, conform unui comunicat remis AGERRPES. "Avand in vedere interesul crescut din partea persoanelor fizice si juridice care…

- ​Un proiect de ordin al Autoritații Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), care vizeaza racordarea la sistemul de transport al gazelor, o afaceri de sute de milioane de lei anual, ar putea fi aprobat joi în Comitetul de Reglementare, potrivit informațiilor HotNews.ro. Pe…