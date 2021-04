Scade incidența cazurilor de infectări în Capitală. Cum arată epidemia în București și Ilfov Rata imbolnavirilor cu coronavirus continua sa scada in municipiul București și in județul Ilfov. Potrivit ultimelor date oficiale, incidența cazurilor COVID „este sambata in Capitala de 6,39, fața de 6,67 cu o zi inainte, iar in Ilfov de 8,12, fața de 8,50. Incidența cazurilor la mia de locuitori este in scadere și in județele Cluj, Brașov și Timiș. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba193721123,762.Arad218031293,753.Argeș250721162,684.Bacau24388842,195.Bihor264721353,396.Bistrița-Nasaud10844442,457.Botoșani13290591,948.Brașov408861234,629.Braila12209842,6910.Buzau11490731,8911.Caraș-Severin10027542,1712.Calarași931972,2213.Cluj524943616,4014.Constanța401861484,0315.Covasna7424162,5216.Dambovița21396662,4017.Dolj248461012,7018.Galați254151013,3019.Giurgiu10268472,9220.Gorj8862121,3121.Harghita7375421,3922.Hunedoara211741384,2223.Ialomița10045392,8124.Iași400591212,3825.Ilfov42027918,1226.Maramureș19703341,2527.Mehedinți7630412,1628.Mureș21612582,6829.Neamț17317852,0630.Olt13534422,1131.Prahova317961212,6732.Satu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

