Saturn – stațiunea ce aduce creștere pentru hotelurile deținute de Transilvania Investments Cu o prima luna de sezon estival peste media ultimilor ani, Transilvania Investments , acționarul principal la Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra SA (THR), estimeaza un grad de ocupare de 70% pentru vara 2022. Interesul crescut al turiștilor romani pentru sudul litoralului și prețurile sub media practicata de piața susțin o creștere a cererii pentru cele peste 5.000 de locuri de cazare pe care compania, prin intermediul THR, le deține in circuitul turistic. „Am reușit sa depașim, cu rezultate mulțumitoare, cea mai dificila perioada din sezon, cand, asemenea tuturor operatorilor de pe litoral,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

