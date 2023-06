Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al turistilor nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective, in trimestrul I 2023, a fost de 356.600, cheltuielile acestora insumand 938,5 milioanele de lei (in medie aproximativ 2.632,2 lei/persoana), arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica…

- Universitatea Politehnica Timișoara a lansat cel mai amplu program de regenerare sociala, culturala și urbana a spațiilor pe care le deține in campusul din zona centrala a orașului. Proiectul UPT Campus Creativ, parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitala Europeana a Culturii in anul…

- Un mare numar de ziariști, majoritatea straini, veniți la Timișoara pentru a descoperi experiența Bienalei Art Encounters, au avut parte de un mic dejun surpriza, cu primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Jurnaliștii au aflat despre multiculturalitatea, istoria și experiența Timișoarei din istorie chiar…

- Miercuri, 3 mai 2023, de la ora 19.00, Teatrul Național din Timișoara prezinta, in colaborare cu Institutul Italian de Cultura din București, spectacolul “Furtuna” de William Shakespeare, in traducerea și adaptarea lui Alessandro Serra. Proiectul face par

- Turiștii care ajung de Paște in Neamț ar putea avea parte de intalniri neobișnuite. Prezența zimbrilor in apropierea satelor nu mai este demult o noutate in randul localnicilor din Varatec și Agapia, insa pentru oaspeți, momentul ar putea fi unic.

- Locuitorii orașului sunt așteptați la o dezbatere publica pe tema funcționarii Direcției de Asistența Sociala a municipiului Timișoara și inființarea unor noi servicii sociale. Dezbaterea va avea loc la sediul instituției de pe C. D. Loga.

- Aquaparkul de pe fostul stadion UMT va purta numele de Amazonia, avand in vedere ca interiorul a fost amenajat cu ornamente și decorațiuni care amintesc de o jungla. Proiectul se ridica la peste 83 de milioane de lei, din care aproape 29 de milioane de lei sunt fonduri europene nerambursabile.

- In trimestrul IV 2022 numarul total al turiștilor nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective a fost de 412,3 mii, cheltuielile acestora insumand 1122,9 milioane lei (in medie, 2723,8 lei / persoana), potrivit INS. In anul 2022 numarul total al turiștilor nerezidenti cazati in structurile…