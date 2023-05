Stiri pe aceeasi tema

- La 1 mai 1890 a fost sarbatorita pentru prima data Ziua Internaționala a Muncii. Tot la aceeași data, in 1919, Guvernul sovietic și cel ucrainean au adresat guvernului roman doua ultimatumuri prin care ii cereau sa paraseasca in 24 de ore Basarabia și Bucovina.

- UPDATE 15:06 - Circulatia trenurilor de metrou a fost reluata normal.UPDATE 15:04 - Ca urmare a intervenției personalului Metrorex și a reprezentanților ISU scurtcircuitul produs la izolatorul din stație a fost remediat, circulația cu calatori in stația Costin Georgian pe ambele fire va fi reluata normal…

- Constructorul sud-coreean de mașini premium a dezvaluit, recent, noul concept GV80 Coupe Concept, o mașina care anunța un viitor SUV coupe de performanța din partea Genesis. La momentul prezentarii, nu era clar daca acest concept va fi transformat intr-un model de serie. Ei bine, la cateva ore de la…

- Intr-o casa mica și saracacioasa cu pereții crapați iși duc traiul cu greu noua suflete. Șapte copii mici și parinții lor. Tatal care lucra in strainatate s-a intors in țara deoarece a avut un accident și nu mai poate munci. Doi dintre micuți sunt bolnavi. O fetița s-a nascut cu leucemie iar un baiețel…

- Dintre toate marcile din cadrul Grupului Volkswagen, Seat este singura fara un model electric de serie in acest moment. Inclusiv brand-ul de performanța Cupra are in componența sa un model cu zero emisii, fiind vorba de modelul Born. In cadrul unui eveniment susținut la Barcelona, Wayne Griffiths, CEO-ul…

- Marți, Biblioteca Județeana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a gazduit lansarea volumului „Soldați impinși in avanpost”, aparut la Editura UZP in anul 2023, semnat de colegul nostru, Petrica Butuc. Rondelurile cuprinse in acest volum au fost lansate intr-o zi de mare importanța pentru cultura, și anume Ziua…

- REȘIȚA – Prefațam astfel concertul pe care trupa Celelalte Cuvinte il va susține pe 24 martie, de la ora 20, la MC Trust Reșița West! Turneul de promovare a noului album a inceput pe 17 martie, cu live-ul de la Hard Rock Cafe din București și a continuat cu concerte la Buzau și Constanța! Pentru solistul…

- Cu ocazia conferinței de presa anuale, Porsche a anunțat viitorul Cayenne electric. Așa cum bine știi, acesta ar urma sa debuteze pe parcursul anului 2026, cel mai probabil. In cadrul aceluiași eveniment, șeful companiei, Oliver Blume, a menționat un SUV nou, cu 7 locuri, pur electric. Acesta ar urma…