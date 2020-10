Sarbatorile zilei de 20 octombrie

Ortodoxe

Sf. Mare Mc. Artemie; Sf. Cuv. Gherasim din Chefalonia



Greco-catolice

Sf. m. Artemie



Romano-catolice

Ss. Cornel, centurion; Maria Bertilla, calug.





Sfantul Mare Mucenic Artemie este pomenit in calendarul crestin ortodox in 20 octombrie.



Sfantul Artemie a fost comandant in armata Sfantului Mare Imparat Constantin (306-337) si martor la toate infaptuirile acestuia. A vazut pe cer semnul Crucii si a participat la lupta de la Podul Vulturului (312) impotriva lui Maxentiu.



Pentru marturisirea…