Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali ai comunei Livezeni și-au dat acordul recent, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru care a avut loc in data de 8 iunie 2022, cu privire la modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Livezeni nr. 19 din 21 aprilie 2022, privind predarea unui amplasament catre Ministerul…

- Flacarile s-au extins la inca doua gospodarii, informeaza ISU Mureș. S-a intervenit inițial pentru evacuarea animalelor din adapost și a posibilelor victime din imobilele afectate. Incendiul este localizat, a cuprins trei imobile, un grajd cu o suprafața de aproximativ 70 mp, o anexa gospodareasca de…

- Veste buna pentru pasionații de alergat. Anul acesta se reia Ascotid Trailrace, o competiție de alergare pe teren accidendat care susține activitatea fizica pentru toate categoriile de varsta. Ediția 6 va avea loc in ziua de 24 septembrie 2022 la Platoul Cornești cu probele Semimaraton, cross, cursa…

- Ediția cu numarul 13 a Caravanei Filmelor TIFF Unlimited adauga o noua locație in traseul filmelor bune. Satul Breb din Maramureș va fi, pentru prima oara in istoria Caravanei, gazda a 3 seri de cinema in aer liber in perioada 15 – 17 iulie in pitoreasca atmosfera asigurata de Casa din Vale. Maramureșenii…

- Organizatorii evenimentului MandrIE maramureșeana va invita in weekendul 24-26 iunie la Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara – Muzeul Satului din Baia Mare. Ediția din acest an este despre bucurIE, despre trei zile cu evenimente fara restricții sanitare, cu invitați deosebiti. Organizatorii…

- Ediția din acest a Festivalului Internațional de Artele Spectacolului „Atelier” 2022 se va desfasura in perioada 4-11 iunie si ne propune o incursiune pe axa real – imaginar – virtual, sub forma unei calatorii teatrale multiforme, pe parcursul careia spectatorii sunt invitați – in buna tradiție a ????????????????????????????-ului…

- Organizatorii evenimentului MandrIE maramureșeana va invita in weekendul 24-26 iunie la Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara – Muzeul Satului din Baia Mare. Ediția din acest an este despre bucurIE, despre trei zile cu evenimente fara restricții sanitare, cu invitați deosebiti. Vineri, 24 iunie,…

- Delgaz Grid a finalizat o importanta lucrare de modernizare a rețelei de gaze naturale din localitatea Gornești, județul Mureș. Investiția, in valoare de peste 1 milion de lei, a constat in inlocuirea conductelor și branșamentelor pe o lungime de aproape 3 kilometri. Potrivit reprezentanților companiei,…