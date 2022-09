Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Haller (28 de ani), atacantul celor de la Borussia Dortmund care sufera de cancer la testicule, a fost protagonistul unui moment emoționant marți seara, in cadrul unei ceremonii. Atacantul ivorian cumparat de la Ajax cu 31 de milioane de euro in aceasta vara de Borussia a fost premiat pentru…

- Dubla sarbatoare in familia Mirelei Vaida! Prezentatoarea TV se bucura de o zi speciala, asta pentru ca iși sarbatorește fiul, dar și soțul care poarta numele sfantului Alexandru. Vedeta a fost cea care a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu micuții ei, dar și cu surpriza pe care le-a pregatit-o.

- Este sarbatoare mare in familia frumoasei prezentatoare de la Antena Stars. Mirela Vaida este impreuna cu intreaga familie in vacanța, intr-o destinație de vis, iar astazi mai au un motiv de bucurie, deoarece este ziua lui Vladi, fiul cel mare al prezentatoarei de la Acces Direct, care astazi a implinit…

- Dupa ce emisiunea Acces Direct a luat vacanța și se pregatește pentru urmatorul sezon ce va fi difuzat in curand la Antena Stars, Mirela Vaida a plecat alaturi de familia sa in concediu. Prezentatoarea nu a ales insa o destinație din Romania, ci una din afara și preferata de mulți romani.

- Dupa doua luni petrecute la America Express, Irina Fodor s-a intors in sfarșit acasa, la fetița și soțul ei, Razvan Fodor. Cea mica a așteptat-o acasa așa cum se cuvine, astfel ca a scris pe cateva voi „Bine ai venit, mami!”, iar aceste foi le-a lipit pe perete, la ea in camera. Azi noapte a fost prima…

- Familia lui Yasmin este ingenuncheata de durere. Tanara care doar ce implinise frumoasa varstad e 18 ani a decis sa iși puna capat zilelor. Se afla in București, impreuna cu o prietena și s-a aruncat de la etajul 5 al blocului unde locuia pe atunci. Tanara s-a nascut in Madrid, insa locuia in Galați.

- Emoțiile au fost la cote maxime seara trecuta, la concertul Mirelei Vaida. Prezentatoarea de la Acces Direct a uimit o sala intreaga cu vocea ei. Toți spectatorii au fost luați prin surprindere in momentul in care vedeta a inceput sa cante una dintre melodiile Laurei Stoica. Iata cum a fost surprinsa…