- Pregatirea fizica și tehnica permanenta a salvatorilor montani ai SPJ Salvamont Maramureș, cheia succesului in acțiunile zilnice de salvare. Ieri, spre exemplu, salvamontiștii au intervenit pentru recuperarea unui copil in varsta de 12 ani, care a alunecat de pe o stanca și care s-a ales cu numeroase…

- In cursul dupa-amiezii de duminica, 9 august, un copil de de 12 ani aflat cu un grup in excursie in Cheile Lapușului a alunecat pe stanca suferind in urma cazaturii in apa multiple traumatisme. Salvamontiștii ajunși la fața locului l-au transportat pe copil pe rau din cauza terenului impracticabil.…

- Motociclist aflat in padure accidentat in urma unei coliziuni cu un copac rasturnat. Unul dintre colegii motociclistului a anuntat prin 112 accidentul. In acest moment se deplaseaza de urgenta echipa de prim raspuns a SPJ Salvamont Maramureș iar din baza a pornit si echipa de suport avand in vedere…

- Weekend aglomerat la mare, pe plaja din Costinești nu ai loc sa arunci un ac. Șezlongurile sunt ocupate in totalitate, iar oamenii stau inghesuiți unii in alții și pe prosop. De asemenea, terasele sunt arhipline. Nici in stațiunea Eforie Nord, situația nu sta diferit, oamenii nu respecta regula distanțarii…

- In cursul serii de sambata, 11 iulie, salvamontiștii maramureșeni au intervenit in zona Poiana Boului (Baia Sprie) pentru a ajuta o tanara care a suferit un traumatism la nivelul membrului inferior stang, in urma unui accident montan. ”Echipajele SPJ Salvamont Maramureș ajunse la fața locului au acordat…

- Cetațenii români și bulgari sunt testați prin sondaj (aleatoriu) împotriva coronavirusului. Sârbii sunt testați toți la trecerea frontierei, ceea ce crește mult timpul de așteptare. Serbia este noul focar de Covid-19 al Europei, iar grecii au decis sa închida aproape toate…

- Polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au organizat din nou o acțiune de amploare, in colaborare cu specialiștii Registrului Auto Roman. Acțiunea, desfașurata la nivel național, a vizat in principal reducerea riscului de victimizare prin accidente rutiere produse pe fondul defecțiunilor tehnice, verificarea…

- Salvamontiștii maramureșeni au intervenit ieri pentru a cauta un barbat, de 73 de ani, care a plecat in padure dupa ciuperci. Familia acestuia a sunat la 112, cand a vazut ca batranul nu se mai intoarce. ”Apelul a venit prin 112 și ne-a anunțat de o posibila ratacire a unui barbat de 73 ani, cu probleme…