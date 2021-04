Stiri pe aceeasi tema

- Sapte membri ai clerului catolic, printre care doi francezi, au fost rapiti duminica in Haiti, a facut cunoscut purtatorul de cuvant al Conferintei episcopilor din aceasta tara saraca din Caraibe prada unei puternice insecuritati, noteaza AFP. Grupul, din care fac parte o calugarita si un preot francez,…

- S-au produs degajari mari de fum in urma arderii diferitelor deșeuri din plastic, precum și a mai multor componente IT care se aflau in hala de depozitare. Zece autospeciale ale pompierilor s-au deplasat la fața locului pentru a stinge flacarile."Am fost solicitați sa stingem un incendiu in localitatea…

- Un vulcan a intrat in eruptie la circa 40 de kilometri de capitala Islandei, Reykjavik, vineri, a anuntat Agentia meteorologica islandeza, in timp ce un nor rosu lumina cerul si a fost stabilita o zona de interdictie a zborurilor, noteaza AFP.

- Dupa zeci de mii de mici cutremure înregistrate în ultimele saptamâni în Islanda, un vulcan a erupt în apropierea capitalei Reykjavik, aruncând lava la înalțime în noaptea de vineri spre sâmbata, potrivit Reuters. Erupția are loc în…

- Muzeul - Atelier - Scoala de la Piscu, spatiu cultural aflat in apropierea Bucurestiului, este deschis spre vizitare si are ca obiectiv sa puna in lumina mostenirea culturala a comunitatii din Piscu, veche vatra de olari cu o istorie culturala bogata, singura din apropierea Capitalei in care inca…

- Serviciul de streaming detinut de WarnerMedia, HBO Max, va opera primul val de extindere in afara Statelor Unite in luna iunie. WarnerMedia a anuntat ca, din luna iunie, HBO Max, serviciul care va inlocui HBO Go si HBO Now, urmand sa concureze cu Netflix si Disney+, va fi disponibil in 39…

- Locuitorii dintr-o zona rezidentiala a sectorului Buiucani al Capitalei sunt nemultumiti ca, exact la cativa metri de casele lor se construieste un bloc cu 11 etaje. In prezent, lucrarile au fost sistate, pentru ca proprietarul companiei de constructii este in litigiu cu locatarii.