Stiri pe aceeasi tema

- Citroen a publicat primele imagini cu noua generație a modelului C4 și cu versiunea electrica e-C4. Insa, așa cum era de așteptat, detaliile tehnice vor fi dezvaluite la finalul lunii. Noul C4 propune o serie de imbunatațiri vizibile de design, cu linii moderne inspirate in special de la Citroen C5…

- Programeaza-te chiar acum la 0232933 sau prin email la [email protected] Sunt disponibili 24/7 pentru a prelua solicitarile tale. Noul Peugeot 208: Noul PEUGEOT 208 isi arata partea tinereasca prin forma sa sportiva si distinctiva. Interiorul dezvaluie originalul PEUGEOT i-Cockpit® 3D. Noua noastra…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 10 iunie a.c., urmatoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42 2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110 2017 privind Programul de sustinere…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a spus ca IMM-urile vor avea la dispoziție, sub forma de granturi din fonduri europene, suma de un miliard de euro, in viitorul pachet de relansare economica pregatit de Guvern. Banii urmeaza sa fie imparțiți in trei proiecte.

- Consiliul Național al IMM-urilor din Romania solicita Guvernului Romaniei prezentarea pachetului de masuri de relansare economica intr-un format unitar, cuprinzand masurile, termenele de implementare și...

- Citroen C5 Aircross a fost lansat la inceputul anului trecut, iar in tot acest timp, SUV-ul producatorului francez a depașit 130.000 de comenzi. Mai mult decat atat, anul trecut, C5 Aircross a fost al doilea cel mai popular model din gama Citroen. Conform oficialilor producatorului francez, incepand…

- Aproape jumatate dintre copii și adolescenți (49%) verifica rar, uneori sau deloc valoarea de adevar a informațiilor citite pe internet sau vazute la televizor, arata o analiza realizata de catre Organizația Salvați Copiii in contextul pandemiei COVID-19, potrivit unui comunicat de presa.Conform…

- BANI… Organizatiile neguvernamentale care au nevoie de bani pentru a-si desfasura proiectele pot primi sprijin din partea Consiliului Judetean Vaslui. Acestea sunt invitate sa depuna oferte in scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabila, insa trebuie sa se grabeasca, caci mai au la dispozitie…