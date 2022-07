Şantierul Tronsonului I al Drumului Expres, încremenit. Nimeni nu lucrează Santierul Tronsonului I al Drumului Expres Craiova-Pitesti este mai mult mort. Singurul suflu de pe santier era, joi, cel al paznicului. Se pare ca muncitorii au fost pusi pe liber doua zile, insa motivul nu se prea cunoaste. In ritmul in care merg lucrurile, ne putem lua adio de la acest drum cel putin pentru urmatorii doi ani. Toate utilajele de pe santierul Tronsonului I al Drumului Expres Craiova Pitesti erau parcate ieri. Nici tipenie de muncitor. Un paznic si un caine erau cei care se plimbau printre basculante, excavatoare si alte utilaje parcate la inceputului santierului, in zona Bariera… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

