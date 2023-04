Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) „se va opune oricarui abuz” al Rusiei la presedintia Consiliului de Securitate al ONU, a afirmat duminica seful diplomatiei europene, Josep Borrell, pe Twitter, informeaza AFP. „Instalarea Rusiei la presedintia Consiliului de Securitate al ONU este demna de o gluma de 1 aprilie”,…

- Uniunea Europeana vede riscuri majore pentru Republica Moldova din partea Federației Ruse. Cu toate acestea, a declarat purtatorul de cuvant al Serviciului Extern al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Peter Stano, UE crede in capacitatea Chișinaului de a face fața acestor "amenințari…

- Autoritațile de la Chișinau fac apel catre oficialii din Uniunea Europeana sa adopte sancțiuni impotriva „oligarhilor corupți”, care lucreaza „cot la cot cu Rusia” pentru a destabiliza situația din Republica Moldova. Acest lucru a fost menționat de catre ministrul Afacerilor Externe și Integrarii…

- Uniunea Europeana urmeaza sa oblige bancile sa raporteze informatii legate de active ale bancii centrale a Rusiei ca parte a ultimului pachet de sanctiuni al blocului impotriva Moscovei, relateaza Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Rusia l-a invitat pe muzicianul englez Roger Waters, unul dintre fondatorii trupei Pink Floyd, sa vorbeasca miercuri in Consiliul de Securitate al ONU in cadrul unei reuniuni pe care autoritatile de la Moscova au solicitat-o in vederea unei discutii despre livrarile de arme catre Ucraina, informeaza…

- Uniunea Europeana este intotdeauna pregatita pentru negocieri de pace cu privire la Ucraina. Despre acest lucru a declarat Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell intr-un interviu acordat Der Standard. "In timp ce europenii sint intotdeauna deschiși…

- Guvernul de la Berlin a fost nevoit sa clarifice, vineri, afirmatiile ministrului german de Externe, Annalena Baerbock, care a generat controverse privind pozitionarea Germaniei fata de conflictul militar dintre Rusia si Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In timp ce mulți analiști și observatori se așteptau ca economia Rusiei sa se prabușeasca sub greutatea razboiului din Ucraina și a valului de sancțiuni occidentale, de fapt țara a parut surprinzator de rezistenta pe parcursul lui 2022. Șefa Bancii Centrale a Rusiei a declarat in decembrie ca PIB-ul…