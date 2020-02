Salvati Copiii duce aparatura medicala necesara supravietuirii prematurilor la Zalau, unde rata mortalitatii infantile este aproape de doua ori mai mare decat media pe tara

Organizatia Salvati Copiii Romania, cu sprijinul clientilor Libris.ro, a decis sa accelereze campania de dotare a maternitatilor si sa prioritizeze dotarile, in asa fel incat nicio viata de nou-nascut sa nu mai fie pusa in pericol.



Astfel, Sectia de neonatologie a Spitalului Judetean de Urgenta Zalau va primi o masa radianta (de reanimare), in valoare de 17.300 de euro, care sa ii ajute pe medici sa intervina prompt si sa salveze vietile copiilor nascuti prematur.



Dotarea de la Zalau este cea de-a 11-a realizata de Salvati Copiii cu sprijinul clientilor librariei online Libris.ro,…