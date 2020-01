Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontiștii anunța ca au avut ”o zi de foc” cu 108 intervenții multe soldate cu accidentari deosebit de grave. In ultimele 24 de ore, salvatorii au fost solicitați la umar extraordinar de mare de evenimente, atat prin Dispeceratul Salvamont, cat si prin numarul de urgența 112. Reprezentantii Salvamont…

- Din nou, o zi cu multe evenimente la care salvamontiștii au fost solicitați sa intervina, cu cazuri multe pe domeniile de practicare a sporturilor de iarna, dar și in restul zonei montane. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 57 apeluri de urgența : ☎ 11…

- Salvamontistii au avut in ultimele 24 de ore 31 de interventii de urgenta, cele mai multe in judetul Alba, potrivit news.ro.In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 31 apeluri prin care salvamontistii au fost solicitati sa intervina de urgenta: 6 apeluri pentru…

- Salvamontistii din intreaga tara au intervenit, in a doua zi de Craciun, la 39 de evenimente semnalate prin apeluri 112, cele mai multe cazuri inregistrandu-se in Sinaia si in Predeal. "Buna dimineața! Și a doua Zi de Craciun a fost o zi de foc pentru salvamontiștii din intreaga țara, zi plina de activitate,…

- Salvamontistii au intervenit, in prima zi de Craciun, la 24 de accidente, cele mai multe inregistrate in Sinaia si Predeal, scrie news.ro.”In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 24 apeluri de urgenta”, a anuntat, joi dimineata, Salvamont Romania. Gigi…

- Zi de Craciun plina de activitate pentru salvamontistii din intreaga tara solicitati sa intervina la 24 de evenimente.In ultimele 24 de ore prin Dispeceratul National Salvamont au fost primite si redirectionate catre echipele Salvamont urmatoarele apeluri de urgenta : 5 apeluri pentru Salvamont Sinaia,…

