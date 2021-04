Salonul de proiecte | Mihai Mihalcea: Album de familie

Stiri pe aceeasi tema

- Avea 22 de ani cand a devenit mama. Alexandra Dinu a dezvaluit ca fiul ei, Mario, o face nespus de fericita. Totodata, actrița nu s-a ferit sa recunoasca ca nu i-a fost ușor ca mama singura, a intampinat și momente mai neplacute. Alexandra Dinu și Adrian Mutu au divorțat in 2003. Cei doi au impreuna…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a anunțat ieri ca de la sfarsitul lunii aprilie va incepe vaccinarea anti-COVID in cabinetele medicilor de familie, el precizand ca a cerut Directiilor de Sanatate Publica din judete sa faca liste cu medicii care vor sa se implice…

- Secretarul de stat la Ministerul Sanatatii Andrei Baciu spune ca autoritatile iau in calcul ca vaccinul anti-Covid-19 sa fie administrat si de catre medicii de familie. Anunțul oficialului vine in contextul in care primele doze de la Johnson & Johnson vor veni in Romania la inceputul lunii aprilie.…

- EXPO_02_GEN este a doua expoziție cu materiale din Colecția de imagini Mihai Oroveanu, care aduce impreuna o paleta larga de tehnici ce pun in lumina evoluția dispozitivului fotografic. Expoziția va putea fi vizitata in perioada 3 martie — 20 mai 2021, in cadrul Salonului de proiecte de la Palatul Universul...…

- Polițiștii brașoveni efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de "violența in familie" și "amenințarea". Polițiștii au fost sesizați luni, 15 mar., de catre o femeie, in varsta de 21 ani, din municipiul Fagaraș, județul Brașov, cu privire la faptul ca ar…

- Aurelian Temișan, ascunde o adevarata drama in spatele zambetului și entuziasmului pe care-l afișeaza mereu la TV. Astfel ca acum, juratul de la „Te cunoscu de undeva” a decis sa iși deschda sufletul și in versuri, copleșit de durerea morții celei mai dragi persoane din familie, a spus tot ce are pe…

- G1 recidiveaza! Prima familie risca evacuarea! Dupa igienizarea spațiului de langa locuințele sociale din zona G1 Razboieni și dupa montarea camerelor de supraveghere, unii locatari continua sa arunce gunoi, chiar de pe geam! Imaginile surprinse de inregistrarea video (secunda 26) reprezinta dovada.…

- Smiley lanseaza prima sa piesa din 2021, alaturi de Killa Fonic, „Lasa inima sa zbiere!”, o piesa despre intimitate, eliberare și tacerea din relații, care se va regași pe noul sau album, al cincilea din cariera sa artistica, ce se anunța a fi surprinzator ca stil, colaborari și imagine. „Urmeaza cateva…