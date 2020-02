Salina Turda, laudata in presa australiana: Frumusetea locului iti taie respiratia! Salina Turda a fost laudata de presa australiana pentru frumusetea locului si varietatea activitatilor pe care le poti face acolo.



Cu cafenelele sale cochete, festivalurile de muzica si Internetul foarte rapid, Transilvania nu mai este o destinatie turistica doar pentru fanii mitului vampirului Dracula, scrie News.com.au.



"Sigur ca ale sale castele medievale sunt magice; satucurile transilvanene de poveste sunt cufundate in istorie. Insa regiunea faimoasa la nivel mondial gaseste noi metode epice pentru a se propulsa in secolul 21, in principal cu ajutorul unui loc care incepe… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

