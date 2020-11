Stiri pe aceeasi tema

- Episodul dedicat lui Constantin Brancusi in seria "Who is Romania", prezentata de istoricul britanic Tessa Dunlop, va putea fi urmarit vineri, de la ora 14.00, pe pagina oficiala de Facebook a reprezentantei ICR la Londra, fiind difuzat simultan si pe retelele de socializare ale Tate (Marea Britanie),…

- Episodul dedicat lui Constantin Brancusi in seria "Who is Romania", prezentata de istoricul britanic Tessa Dunlop, va putea fi urmarit vineri, de la ora 14.00, pe pagina oficiala de Facebook a reprezentantei ICR la Londra, fiind difuzat simultan si pe retelele de socializare ale Tate (Marea Britanie),…

- Renault prezinta noile modele Kangoo si Express, ce vor fi comercializate din 2021. Proprietarul Dacia isi va electriza intreaga gama de autoutilitare si monovolume pana in 2022 Constructorul auto Renault a prezentat joi noile modele Renault Kangoo si Renault Express, gama de patru masini ce va fi prezentata…

- "Pentru a satisface toate nevoile clientilor sai, Renault prezinta noul Kangoo si noul Express, fiecare disponibil atat in versiunile LCV, cat si in versiunile pentru pasageri. Aceasta gama complementara de patru vehicule va fi prezentata si comercializata din primavara anului 2021", a anuntat grupul.…

- Guvernul a propus candidatura lui Eugeniu Revenco pentru funcția de ambasador al Republicii Moldova in Franța.Eugeniu Revenco este in prezent secretar general la Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, iar anterior a deținut funcția de Ambasador in Letonia.

- Intreg teritoriul Romaniei se afla acum pe lista Germaniei de regiuni riscante din cauza COVID-19. Informația a fost oferita astazi de Ministerul Afacerilor Externe. Conform MAE, oamenii care vin din zone de risc in Republica Federala Germana au obligația de a sta in carantina 14 zile, atata timp cat…

- In anii 60, era considerata dintre cele mai frumoase femei din lume. Nathalie Delon, pe numele ei adevarat Francine Canovas, s-a nascut la 1 august 1941, in Maroc, dar a cunoscut celebritatea in Franta. A profesat ca model, apoi a devenit o actrita de succes.

- Numarul de infecții a inceput sa scada semnificativ in Africa de Sud și a ramas destul de jos pe tot continentul, in ciuda predicțiile sumbre anterioare, ceea ce ii face pe experți sa caute explicații. Una dintre teorii, neverificata inca, este surprinzatoare și presupune ca locuitorii țarilor africane…