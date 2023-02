Stiri pe aceeasi tema

- Un jurnalist de investigatie american, Seymour Hersh, laureat al premiului Pulitzer, a sustinut pe blogul sau ca SUA se afla in spatele exploziilor care au provocat fisurarea conductelor Nord Stream instalate pe sub Marea Baltica.

- Casa Alba a negat categoric miercuri ca s-a aflat la originea spectaculosului sabotaj al gazoductelor Nord Stream 1 si 2 in septembrie, respingand acuzatiile unui jurnalist de investigatie american, relateaza AFP.

- Anchetatorii germani inca nu au nicio dovada in aceasta etapa ca Rusia a fost in spatele exploziilor de la gazoductele Nord Stream 1 si 2 din Marea Baltica, informeaza sambata agentia DPA.

- O inregistrare video publicata de televiziunea publica lituaniana LRT arata un incendiu care se manifesta la locul exploziei, in regiunea Panevezys din nordul Lituaniei. Fire caught on video from the blast from the gas pipeline connecting Lithuania and Latvia Public broadcaster LRT reports that the…

- Conducta de gaz care leaga Lituania si Letonia a fost afectata vineri de o explozie, dar nu sunt victime si deocamdata nu exista nicio dovada ca ar fi vorba despre un atac, a declarat operatorul lituanian de transport de gaze Amber Grid, informeaza Reuters.O inregistrare video publicata de televiziunea…

- Cotatia titeiului Brent a crescut cu 2,72 dolari, sau cu 3,4%, pana la 83,70 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a urcat cu 2,28 dolari sau cu 2,9%, la 79,77 dolari pe baril. Rusia ar putea reduce productia de petrol cu 5% pana la 7% la inceputul lui 2023,…

- Rusia apeleaza la munitie veche de zeci de ani, cu rate de esec ridicate, in timp ce isi epuizeaza stocurile pentru a duce la bun sfarsit invazia de aproape 10 luni din Ucraina, a declarat luni un inalt oficial militar american, citat de Reuters "Ei au scos din stocul de munitie imbatranita (al Rusiei),…

- Razboi in Ucraina, ziua 292. Liderii Grupului natiunilor puternic industrializate au afirmat, luni, ca il vor trage la raspundere pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, pentru "crimele de razboi" comise in Ucraina si au avertizat ca utilizarea armelor de