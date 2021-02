Să ne asigurăm primul loc! Voleibalistele Craiovei au trei meciuri în Banat In perioada 26-28 februarie, la Timișoara, se va desfasura ultimul turneu al Diviziei A2 Vest . Dupa victoriile convingatoare cu Sighetu Marmației și CSU Oradea, voleibalistele de la SCMU Craiova se afla in fața a trei partide care le pot asigura primul loc in clasament inainte de turneul semifinal. Oltencele le vor avea ca adversare, pe rand, pe CSM Timișoara, Politehnica Timișoara și ACS Turda. Primul meci al trupei lui Zlotea va fi vineri, de la ora 16.00, in compania formației CSM Timișoara. Apoi, sambata, de la ora 18.00, SCMU Craiova se va duela cu cea de-a doua formație din Banat, Politehnica… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

