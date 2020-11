S-au schimbat din nou regulile. În ce localități este obligatorie masca de protecție In contextul creșterii accentuate a numarului de cazuri noi de COVID-19, autoritațile ar putea impune restricții mai aspre. In localitațile unde rata de incidența este mai mare, regulile s-ar putea schimba incepand de joi, 5 noiembrie. Autoritațile ar putea schimba din nou regulile. Daca pana acum masca de protecție era obligatorie in spațiile deschise in localitațile in care rata de incidența depașea 3 cazuri la mia de locuitori, Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis sa propuna modificarea acestei masuri. Masca de protecție ar putea fi obligatorie in toate județele in care rata… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

