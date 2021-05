Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta trupelor rusesti la granita cu Ucraina ramane semnificativa, conform evaluarilor SUA si ale NATO, a declarat joi secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg. ''Am remarcat o anumita reducere a numarului trupelor ruse, dar sunt in continuare zeci de mii. Si mai observam ca Rusia a mentinut…

- Inalți oficiali ai Departamentului Apararii Americane au declarat ca aproape 80.000 de soldați ruși au ramas in apropierea unor zone care sunt la granita Rusiei cu Ucraina – cea mai mare acumulare de trupe pe care Rusia a desfasurat-o de cand a anexat Cri

- Trupele Flotei Nordului, ale districtelor militare Sud si Vest din Federatia Rusa, care au participat la recenta verificare a pregatirii de lupta, au revenit la bazele lor permanente, au raportat joi comandantii respectivelor districte intr-o reuniune cu seful Statului Major al armatei ruse, Valeri…

- Statele Unite continua sa „supravegheze foarte indeaproape” situatia la frontiera dintre Rusia si Ucraina, cu toate ca Moscova a anuntat ca a ordonat trupelor pe care le-a desfasurat in regiune sa se intoarca in baze, avertizeaza Departamentul de Stat, potrivit Reuters.

- Federația Rusa susține ca exercițiul sau militar s-a incheiat și a anuțat joi ca va retrage numarul uriaș de trupe desfașurate in apropiere de frontiera Ucrainei. Dislocarea enorma, care a cuprins zeci de nave, sute de avioane de vanatoare și mii de soldați, a fost criticata virulent de puterile occidentale,…

- Ucraina exclude orice ofensiva impotriva separatistilor prorusi, in estul tarii, unde confruntari armate s-au multiplicat in ultimele saptamani, pe fondul unor tensiuni cu Rusia, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Eliberarea teritoriilor ocupate prin forta va conduce in mod inevitabil la moartea…

- Rusia concentreaza in prezent forte armate in apropiere de frontierele Ucrainei dinspre sud, est si nord, ceea ce constituie o amenintare la adresa securitatii ucrainene, a declarat marti comandantul sef al armatei ucrainene, general-colonelul Ruslan Homceak, acuzand Moscova de continuarea unei 'politici…

- „Cred ca este imperativ ca presedintii sa se intalneasca. Experienta arata ca este necesar sa se intalneasca si sa negocieze”, a afirmat Gorbaciov, citat de agentia rusa Interfax.„Este clar ca esentialul este sa se evite un razboi nuclear. Intrucat o astfel de problema trebuie evitata, este imposibil…