S-a modificat perioada de incubaţie la infecţia cu CORONAVIRUS? Un barbat in varsta de 70 de ani din provincia Hubei a prezentat simptome de infectare cu coronavirus abia dupa 27 de zile, deci aproximativ o luna, ceea ce inseamna ca perioada de incubatie ar putea fi mult mai mare decat cele 14 zile luate stiuta pana acum, ceea ce ar complica eforturile de oprire a raspandirii bolii, relateaza... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

