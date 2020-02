S-a finalizat licitația pentru modernizarea stațiilor de așteptare pentru transport public din Piatra-Neamț In cadrul Contractului de finanțare aferent proiectului „Modernizarea stațiilor de așteptare pentru transport public (TP)”- Cod SMIS 126607, primarul Dragoș Chitic a semnat astazi contractul pentru proiectare și execuție. Dragoș Chitic: „Urmatorul pas, firesc dupa semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele din fonduri nerambursabile, este semnarea contractelor privind proiectarea și execuția, in urma finalizarii procedurilor […] Articolul S-a finalizat licitația pentru modernizarea stațiilor de așteptare pentru transport public din Piatra-Neamț apare prima data in Monitorul de Neamț… Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

