Ministerul Sanatații a anunțat astazi ca s-a deschis in București primul centru de vaccinare drive-through, situat in Piața Constituției. „De azi, vaccinarea din mașina este posibila și in București. In Piața Constituției s-a deschis primul centru drive-through. Daca treci cu mașina pe acolo, oprește-te și vaccineaza-te. Vaccinul anti COVID-19 disponibil aici este Pfizer-BioNTech. ...