Laurențiu Reghecampf (45 de ani), antrenorul echipei CS U Craiova, a anunțat public ca si-l dorea foarte mult pe Alexandru Mitrita (26 de ani), dar echipa americana New York City il va imprumuta in Grecia, potrivit @HellasFooty . Internaționalul roman are șanse foarte mari sa evolueze la PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu. Mitrita a anuntat, joi, pe contul personal de Instagram, ca s-a despartit de gruparea saudita Al-Ahli. El a fost imprumutat in octombrie 2020 de New York City FC la Al-Ahli, intelegere care era valabila pana in 31 ianuarie 2022. ????| PAOK are targeting Villarreal…